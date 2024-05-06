3 منهم بحالة حرجة .. 10 جنود إسرائيليين يتلقون العلاج بعد إصابتهم بقصف معبر كرم أبو سالم

الوكيل الإخباري- قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إن 10 جنود جرحى ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم أمس الأحد في قصف على معبر كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة.

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وبوقت مُسبق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة ضباط في قصف معبر "كرم أبو سالم" أمس الأحد من قبل "كتائب القسام".



وسمح جيش الاحتلال بنشر أسماء الضباط القتلى، وهم: "الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية (فالخود) التابعة لكتيبة (شاكيد)، والرقيب تل شافيت".



وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس استهداف معبر كرم أبو سالم بصواريخ رجم من عيار 114 مليمترًا.



بينما افادت وسائل اعلام عبرية بأن حادث "معبر كرم ابو سالم "هو "حادثاً غير عاديا" وفقا لوصفها .





