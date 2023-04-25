الثلاثاء 25-04-2023
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الثلاثاء، 25-04-2023 07:58 م

أردوغان يكرم المقدم الاردني أنس العبادي

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 الوكيل الاخباري - سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع “وسام الدولة للتضحية” في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، قائد فريق البحث والانقاذ الدولي الاردني المقدم أنس العبادي وسام التضحية العظمى رفيع المستوى من الدرجة الخاصة.

ويأتي هذا الوسام تقديراً لجهود فريق البحث والانقاذ الدولي الاردني التابع لمديرية الأمن العام - الدفاع المدني، ودوره المهم في تقديم المساعدة، وإغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في شباط الماضي.

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