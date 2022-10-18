أسعار الخضار اليوم الثلاثاء محلياً

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2613.430 طن، توزعت على 1541.457 طن خضار،863.377 طن فواكه، و 208.597 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1210.953 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 35 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 80.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



