أسماء الفائزين بجوائز مالية لمتلقي المطعوم

الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب 6 جوائز مالية قيمتها 500 دينار للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.



وتاليا اسماء الفائزين : الفائز الأول انس سلامة مرضي السراحين بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الاردن وشركة امنية



الفائز الثاني محمود فوزي عيد الهياجنة م اربد بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الاردن.



الفائز الثالث حريصة سليمان محمد جاعوني من اربد بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الاردن وشركة امنية



الفائز الرابع تبارك احمد رفاعي العفادلة من اربد بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الاردن وشركة امنية



الفائز الخامس ايمان عمر فرحان الشقور من الكرك بجائزة قيمتها 500 دينار ضمن مبادرة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية للتشجيع على المطعوم بالتعاون مع جمعية بنوك الاردن وشركة امنية



الفائز السادس | woyinshet abayneh zewde | من البلقاء بجائزة قيمتها 500 دينار .

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