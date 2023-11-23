الخميس 23-11-2023
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الخميس، 23-11-2023 09:45 ص

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

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الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية، أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 8-11-2023 .

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وتالياً الأسماء: 


المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
وظيفة قانوني مساعد


ايه محمد امين سالم الشبلي
ثامر خليل كاسب القعايده
حسن اجود حسن البطاينة
دعاء سميح عبدالله الشوابكه
رانيا ابراهيم عبدالكريم الزواهره
رحمه محمد يوسف الفواعير
رهف منصور خلف العبادي
روان ماهر عبد بني جابر
ساره خالد عبد الكريم الحويان
ساره شاكر عبدالله الخريسات
ساره فراس محمد خروب
سمر محمد عارف الوخيان
شهد محمد معروف العقرباوي
صالح محمد صالح القرعان
صفاء محمد عيسى الزعبي
طارق شاكر احمد العقيل
علاء حسن هزاع الشوبكي
عمر محمد عودة الله الكوشه
عمر محمد مسلم الشخاتره
عون انور سلمان القطيفان
غدير جمعه مفلح العبداللات
فرح عارف علي الزغول
فرح محمد عوده عفانه
قصى ناجح عبد الديات
محمد احمد نواف عناقره
محمد جمعه عايد الشراعية
محمد عادل محمد الشوبكي
محمد هاشم محمد الحنيطي
محمود تركي خليفه عطيات
محمود محمد يوسف سكاكيه
منذر فارس عبدالله الهواوشه
منى ايمن احمد الحياري
مي منصور عقله الهاشم
ميره عماد احمد النسور
نور محمود عبدالرحمن العكايله
ولاء زياد عيد المرموري
وليد خالد سلمان ابو هديب
يقين فايز عيسى المبيضين

وظيفة مدقق مالي مساعد
احمد تحسين سليمان العلوان
احمد عبدالله كايد غباين
اسراء احمد سليمان الترابين
اماني ابراهيم اسماعيل عريضه
ايناس زاهي فايز نصاصره
بكر خالد محمد العدوان
بلقيس عدنان شحاده ابو حليوه
تقى نواف شاكر صنابير
حسام الدين علي بديع صالح
حنين وليد عبدالله الخريسات
خالد محمد عباس زبن
رشا صبحي محمد شلبي
سجى علي عبدالولي 
صهيب احمد محمد الخطيب
ضحى هاشم هزاع المحاميد
عامر عبدالكريم صالح قراقيش
عرين احمد محمد عربيات
عرين شاكر عمر عبدالقادر
لانا نبيل نايف الحمود
ليث محمد محمود ابوالرب
محمد ابراهيم مفلح ابو جاموس
محمود انور ابراهيم نجار
مرام ايوب محمد ابوالعطا
مروان احمد علي الفواعير
مريم هشام حسن ابوهلال
مها ملحم صالح العرمان
هديل حكم سليمان المواسى
ولاء خالد احمد الجندي
ولاء سلطان سند العكايله

وظيفة إداري ثالث
احمد تيسير عبدالرحمن زين
اسامه مروان هشام العجلوني
مالك محمد فارس الطحاينه
نبيل احمد محمد عزازي

وظيفة مساح ثالث
احمد اكرم داود السعيد
علي يوسف علي الشوبكي
محمد حسني اسماعيل حماد
محمد فايز احمد القريناوي
محمود محمد محمود ابو دوش

وظيفة أمين ثاني
احمد وليد عبدالرحمن جليل
امجد محمد احمد عبدالقادر
زيد نضال علي الدويكات
سعد حمدالله سليمان الدعجه

وظيفة حاسب كميات ثاني
اسامه محمود محمد ابو السمن
زيد نصفت محمد جمال المصري
عبدالله محمد احمد سلامه
محمد خالد محمد عطيه
محمد عادل سلمان ابوسمهدانه

وظيفة رسام ثالث
احمد جهاد حسن السعد
بكر ياسر محمد عربيات
رائد عبدالكريم صالح قراقيش
رند خضر احمد القواسمي
ساره عامر محمد المصري
فاطمه محمد محمود جابر
فيروز عزمي عبدالقادر تيلخ
محمد سمير يوسف حماد
وفاء دخيل سليمان البشر

وظيفة مصمم مساعد
عدنان فيصل عبدالمجيد الشيشاني

وظيفة مهندس اشراف
احمد علي احمد النمرات
احمد محمد سالم النواجي
ايهاب حسن عبدالرحمن الفقهاء
بشار حسن حسين مرشود
بشار قاسم احمد الروسان
رعد أمجد فريد عواد
عبدالله انور عبدالكريم الخلايله
عبدالله عبدالكريم سليمان الديات
عمر عرفات عواد السكر
محمد تيسير عبدالرحيم رمضان
محمد سعيد احمد سعيد القاق
محمد شحادة عبدالمحسن الخرابشه
محمد عبدالكريم علي الرحاحلة

وظيفة مهندس تخطيط مدن
تسنيم محمد عبدالحافظ الرحامنة
منال احسان عبد الحليم الريالات


 




 

 


 

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