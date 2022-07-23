أصحاب الحافلات يشكون تأخر صرف الدعم النقدي الحكومي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

اعتبر نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان أن تأخر صرف الدعم النقدي الحكومي لمشغلي النقل العام زاد من الأعباء الكبيرة على المشغلين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. اضافة اعلان





وقال الخشمان في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشغلي قطاع النقل العام تأثروا بالزيادة المستمرة في الكلف التشغيلية وارتفاع أسعار المحروقات وخاصة مع الزيادات الكبيرة منذ شهر حزيران الماضي، داعيا إلى التنفيذ المباشر للقرار الحكومي بصرف الدعم.



وأضاف أن عوامل أخرى أثرت على القطاع ومنها ارتفاع أسعار الزيوت والإطارات وقطع غيار وسائط النقل والتي تشكل 65% من كلف التشغيل، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملاءة التشغيلية بسبب المركبات العاملة بالتطبيقات الذكية ومركبات الخصوصي التي باتت تعمل بشكل دائم على خطوط النقل العام.



وأشار الخشمان إلى أن الدعم لن يحل المشكلة ولكنه يخفف الأعباء الكبيرة التي يتحملها مشغلي النقل العام والعاملين بالقطاع، داعيا إلى صرف الدعم بأسرع وقت ممكن.



يشار إلى أن هيئة تنظيم النقل البري اعتمدت آلية الدعم المباشر لوسائط النقل العام وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، حيث أكدت الهيئة أن قيمة الدعم تتناسب مع الكلف التشغيلية الخاصة بكل نمط من أنماط النقل العام، وسيعلن عنها فور إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

