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الجمعة، 17-02-2023 11:21 ص

أطباء البلقاء يهاجمون نظام ديوان الخدمة

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الوكيل الاخباري- اعرب أطباء محافظة البلقاء عن استيائهم من نظام ديوان الخدمة المدنية ومن الدور التنافسي الذي يخلو من المصداقية والشفافية والاسس التي يتم اتخاذها بالتصنيف غير عادلة وغير منصفة للأطباء لان مهنة الطب يجب أن يكون لها أسس مغايرة عن غيرها من المهن لوضعها الحساس.اضافة اعلان


واستهجن الاطباء في بيان، اطالة المدة بين تخرج الطبيب وإرفاقه في سوق العمل.

وأشاروا إلى أن وزارة الصحة هي الملاذ الوحيد للأطباء لما تعانيه من نقص حاد بالكوادر الطبيبة على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى المحافظة بشكل خاص وأن القطاع الخاص لا يوجد لديه اليه واضحة في قبول العدد المناسب من الاطباء للالتحاق ببرامج الاقامة وهي تختلف من سنة إلى أخرى ولا يوجد ضوابط من قبل المؤسسات المسؤولة عنها والخدمات الطبية تطلب عدد محدود بما يتناسب مع موازنتها.

 




 

 


 

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