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الثلاثاء، 14-02-2023 10:06 م

الدفاع المدني ينقذ شخصاً محاصر على مقطع صخري بمحافظة البلقاء

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريقاً متخصصاً في الإنقاذ الجبلي من مركز شهداء البحر الميت التابع لمديرية دفاع مدني البلقاء تمكن من إنقاذ شخص كان عالقاً على أحد المقاطع الصخرية المرتفعة بالقرب من المياه الساخنة بمنطقة البحر الميت. 

وبين الناطق الإعلامي أن صعوبة المكان وبعده عن الطريق العام لمسافة تصل ستة كم، لم تثنِ الفرق المتخصصة من إنقاذ الشخص ونقله إلى مكان آمن،  ووصفت حالته الصحية بالجيدة .

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