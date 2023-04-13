الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 01:52 م

أطفال متلازمة داون بالعقبة يشاركون بيوم العلم الأردني

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الوكيل الإخباري - وزعت مبادرة "اترك أثرا" وجمعية الهدب لرعاية متلازمة داون ومبادرة رفعة وطن في محافظة العقبة، اليوم الخميس، الأعلام الأردنية وذلك بمناسبة الاستعدادات الوطنية للاحتفال بيوم العلم الأردني.

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وقال رئيس المبادرة الدكتور محمد كريشان، إن المبادرة نظمت يوما وطنيا اشتمل على توزيع الأعلام على السائقين والمحلات التجارية والمواطنين من قبل أطفال متلازمة داون، بهدف دمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التطوعية والوطنية والاجتماعية، ليأخذوا مكانهم الطبيعي في المجتمع وتعزيز الثقة بأنفسهم وإمكانياتهم.


وثمن كريشان، جهود جميع الجهات التي شاركت بهذا اليوم الوطني المميز، خاصة جمعية الهدب ومبادرة رفعة وطن وتعاونهم المستمر، مؤكدا حرص المبادرة واستعدادها لتقديم كل الدعم لمصلحة أطفال متلازمة داون في مدينة العقبة.

 




 

 


 

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