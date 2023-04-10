الشمالي يكشف تفاصيل وإجراءات وقف استقدام العمالة الوافدة

الوكيل الإخباري - كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بوقف استقدام العمالة الوافدة وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

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وبين الشمالي اليوم الاثنين، أنه سيسمح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى القطاع الزراعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين في القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، إضافة إلى انتقال العمالة من القطاع الزراعي إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 21/2/2021.



وبحسب الوزير الشمالي سيسمح أيضا لأصحاب العمل في القطاع الزراعي بتجديد تصاريح العمل على نفس الحيازة الزراعية ونفس صاحب العمل لمن انتهت تصاريح عملهم قبل تاريخ 1/1/2023 بغض النظر عن الحيازة الزراعية.



وحول قطاع الإنشاءات، بين الوزير الشمالي انه تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى قطاع الإنشاءات من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، وانتقال العمال غير الأردنيين بالقطاع إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 9/10/2021.



وفيما يخص قطاع المخابز، أكد الوزير انه جرى السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى قطاع المخابز من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقال العمال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والسماح بانتقال العمال أيضا إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع او نشاط اقتصادي مسموح الانتقال إليه آخر باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 28/2/2021.



أما بخصوص القطاع الصناعي، فجرى السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى القطاع الصناعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 2021/6/6.



وحول منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها، أشار الشمالي إلى أنه تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والسماح بالانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 13/9/2021.



أما منشآت صالونات ومراكز التجميل النسائية، فقد تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى منشآت صالونات ومراكز التجميل النسائية من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والسماح بالانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع او نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 22/11/2022.



وبحسب الوزير الشمالي، تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى منشآت الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية والأجنحة الفندقية والشقق الفندقية من أي قطاع أو نشاط اقتصادي المسموح الانتقال منها، والسماح بالانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 31/1/2022.



وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للعمل لدى نفس صاحب العمل أو صاحب عمل جديد خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شريطة تسديد ملفه لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي حال أن المهنة السابقة للعامل من مهن ذوي المهارات المتخصصة فيتم الانتقال للعمل ضمن مهن المهارات المتخصصة.



كما تم السماح للعاملين في المنازل من غير الأردنيين والصادر لهم بطاقة تصريح عمل من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالانتقال إلى صاحب منزل خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شريطة إحضار كتاب من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يفيد بالموافقة على نقل العامل للعمل خارج حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتأكد من أن يكون الكتاب قد تم توريده على ديوان الوزارة.



وفي قطاع الألبسة والمحيكات المسجلة لدى وزارة الاستثمار في المناطق التنموية، أكد الشمالي انه تم السماح بانتقال العاملين غير الأردنيين في قطاع الألبسة والمنسوجات المسجلة في وزارة الاستثمار في المناطق التنموية إلى أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال إليها، شريطة أن يكون تصريح العمل منتهيا أو ملغى قبل سنتين أو أكثر وإحضار براءة ذمة من الكفيل السابق وإذا كانت الشركة مغلقة ولا تعمل بناءً على تقرير تفتيش يكون انتقال العمال غير الأردنيين دون اشتراط الحصول على براءة ذمة.



واضاف انه لن يسمح بانتقال العامل غير الأردني من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى قطاع الألبسة والمحيكات المسجلة لدى وزارة الاستثمار في المناطق التنموية.



وحول قطاع العاملين في المنازل، أكد الوزير الشمالي، السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى قطاع العاملين في المنازل (للذكور فقط) من أي قطاع أو نشاط اقتصادي المسموح الانتقال منها وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة، والسماح بانتقالهم إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال إليه.



فيما سمح القرار انتقال العاملين غير الأردنيين في قطاع المنازل من الإناث إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح الانتقال إليها شريطة أن يكون تصريح العمل منتهيا أو ملغى قبل سنتين أو أكثر.



وبين الشمالي انه يسمح للعامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل باستثناء تصريح عمل المهارات المتخصصة بالانتقال للحصول على تصريح عمل مياومة بمهنة عامل مياومة/ عامل زراعي، عامل مياومة/عامل إنشاءات، عامل مياومة/عامل تحميل وتنزيل باستثناء من تم استقدامهم حسب ما ورد في بنود (7،6،5،4،3،2،1) من القرار، ويسمح بالانتقال للعمال غير الأردنيين شريطة أن يكون الانتقال إلى صاحب عمل جديد في المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية أو المسموحة بشروط أو المقيدة أو إلى تصريح المياومة، وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المتبعة في الوزارة، وحصول العامل غير الأردني على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.



وبحسب الشمالي/ تضمنت الشروط أيضا، أن لا يكون الانتقال إلى أمانة عمان والبلديات والمدارس ودور الحضانات ورياض الأطفال والجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب أو أي جهة تعليمية أو تدريبية، مشيرا إلى أنه لن يسمح للعمال الذين تم استقدامهم بموجب اتفاقيات تشغيل أو استقدام خاصة مع أصحاب العمل بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر.



وبين ان انتقال العاملين غير الأردنيين الى أصحاب العمل الجدد يكون حسب أعداد العمال غير الأردنيين المحددة بالحيازات الزراعية المعتمدة أو أعداد أو نسب العمالة غير الأردنية إلى العمالة الأردنية المعتمدة لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمهن المسموحة والمهن المسموحة بشروط أو المهن المقيدة، وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المتبعة في الوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في البند (11) من القرار.



كما يسمح للعامل غير الأردني الانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في القطاعات والأنشطة المسموح الانتقال إليها في حال كان صاحب العمل السابق شركة تم تصفيتها أو شطبها أو مؤسسة فردية مفسوخة أو مشطوبة دون الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.



كما تضمن القرار، "لا يسمح بانتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل مياومة في مهنة عامل مياومة / عامل زراعي، عامل مياومة / عامل إنشاءات، عامل مياومة/ عامل تحميل وتنزيل، إلى أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر".



ومن الشروط ايضا، أن يتم إشراك جميع العمال غير الأردنيين الذين ينتقلون من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر من القطاعات المسموح للعامل غير الأردني الانتقال منها إلى القطاعات الأخرى بالضمان الاجتماعي بعد صدور نتيجة الفحص الطبي (لائق) وقبل طباعة تصريح العمل للعامل باستثناء العمال غير الأردنيين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.



وأكد الشمالي أنه على الرغم من أي قرار سابق، يوقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في القطاعات التالية، العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/مرافق مريض، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات.



وبين الشمالي انه ولغايات استخدام العمالة غير الأردنية للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تم السماح باستخدام العمالة غير الأردنية في المهن المسموحة والمهن المسموحة بشروط والمهن المقيدة ومهن ذوي المهارات المتخصصة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وحسب الشروط والمتطلبات وإجراءات العمل المعمول بها في الوزارة وحسب الأعداد والنسب المحددة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وباستثناء أمانة عمان والبلديات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب أو أي جهه تعليمية او تدريبية، وعدم السماح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص أجنبي إذا وجد ختم (غير مصرح له بالعمل) على جواز سفره.



وبين الشمالي أنه يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2/5/2023 ولمدة 3 أشهر.



