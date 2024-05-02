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الخميس، 02-05-2024 05:44 م

المدني يخمد حريق هنجر يضم عدداً من المحال ومشغلاً لتصنيع الأثاث

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الوكيل الاخباري - بيّن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الدفاع المدني تعاملت اليوم مع حريق شبَّ داخل هنجر يضم عيادة بيطرية ومنجرة ومشغلاً يستخدم لتصنيع الأثاث واللوازم بمساحة كلية تقدر بـ( ٧٠٠ ) متر بمنطقة بلعما في محافظة المفرق.

وأضاف الناطق الاعلامي أنّ فرق الإطفاء والإسعاف في محافظة المفرق تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده للأماكن المجاورة

 وأضاف أنه نتج عن الحريق إصابة عدد من الأشخاص بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم للغازات المنبعثة، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم واعطائهم الأكسجين داخل سيارة الإسعاف الجماعي وسيارات الإسعاف الموجودة بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

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