الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 02-05-2024 05:19 م

"ديوان أبناء الكرك في عمّان يُهنئ عمال الوطن في عيدهم"

مدينة العلم والعلماء في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين وعاصمة الثقافة العربية العام 2009 هي الكرك


الوكيل الاخباري - يهنئ ديوان أبناء الكرك في عمّان بمناسبة عيد العمال الذي يصادف مطلع شهر أيار من كل عام، ويسعدنا في هذه المناسبة الخاصة أن نعبر عن أصدق التهاني والتبريكات لجميع العمال في أرجاء الوطن الغالي.

إن عمال الوطن يمثلون العمود الفقري للتنمية والتحديث في وطننا، حيث يبذلون جهودًا جبارة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال عملهم الجاد والمثابر، يساهمون في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة ورفاهية لجميع أفراد المجتمع.

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