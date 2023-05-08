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الإثنين، 08-05-2023 12:42 م

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الضليل - صور

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على المياه في الضليل/ الزرقاء تزود 15 منزل ومزرعة بطريقة مخالفة.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنها نفذت حملة بمنطقة الضليل – حي الشخوت في محافظة الزرقاء، كشفت عن عدد من الاعتداءات على خطوط ناقلة رئيسية تمثلت بسحب خطوط مياه مخالفة وتركيب محابس وتمديد خطوط بأقطار 1 انش و4/3 لمسافة تتجاوز 500 متر لتزويد منازل مخالفة عددها 15 منزل ومزرعة بطريقة غير مشروعة.

 

وأضافت أنه تبين أن الاعتداءات تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد أحياء كاملة بالمياه دون اشتراكات على مدار الساعة. 


وبينت الوزارة أنه تم فصل الاعتداءات بمرافقة أمنية من كوادر مركز أمن الضليل/ الزرقاء وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع ويجري احتساب كميات المياه المسحوبة لتحويل المخالفين للجهات المختصة لتطبيق ـحكام القانون.

 

وأكدت سلطة المياه وشركة مياهنا أن فرقها التفتيشية ستواصل حملات رصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت أن له علاقة بمثل هذه الأعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق بالتعاون مع الجهات المختصة خاصة مديرية الأمن العام وتتوجه بالشكر والتقدير لنشامى شرطة محافظة الزرقاء وخاصة أمن الضليل على مساندتهم لانجاز الاعمال المطلوبة.


وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الاستمرار بالتعاون معها والإبلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الاعتداء عليها على الرقم 5600180/06 للحفاظ على كل قطرة ماء.

 




 




 

 


 

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