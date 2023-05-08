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الإثنين، 08-05-2023 10:01 ص

الأعلى للسكان يعقد اللقاء السنوي لشيرنت الأردن

مفهوم_الصحة_الانجابية


الوكيل الإخباري - عقد المجلس الأعلى للسكان اللقاء السنوي لأعضاء شيرنت الأردن (منصة المعرفة للصحة الجنسية والإنجابية) مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وذلك ضمن إطار إدامة معرفة الشركاء بالمستجدات على منصة المعرفة.

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ووفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، اكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، في الاجتماع، أهمية مشروع شيرنت الأردن في سد الفجوة المعرفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.


من جهته، عرض مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس منسق شيرنت الأردن، علي المطلق، إنجازات المنصة لعام 2022 والخطة لعام 2023 والأولويات والتوجهات المستقبلية لشير نت الأردن للعام المقبل.


كما تم عرض مخرجات برنامج تحسين المشاريع باستخدام النهج التشاركي، والمتمثلة في إعداد دليل الوالدين في الصحة الجنسية والإنجابية لأبنائهم اليافعين واليافعات، وفيديو قصير بعنوان توعية الأبناء حول الصحة الجنسية والإنجابية.


ويهدف كل من الدليل والفيديو إلى تعزيز الحوار ما بين الوالدين وأبنائهم اليافعين واليافعات، حيث تم إعدادهما من قبل خبراء أردنيين في مجال الصحة والتربية وعلم النفس.


بدوره، عرض الدكتور زيد حمدان من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، منهجية وخطة دراسة "تصور طلاب الجامعات الأردنية للاعتداء والتحرش الجنسي في الأردن"، الممولة من مؤسسة شير نت العالمية.


يذكر أن المجلس الأعلى للسكان يستضيف شيرنت الأردن (منصة المعرفة للصحة الجنسية والإنجابية) منذ عام 2016، وتهدف المنصة الممولة من مؤسسة شيرنت الهولندية إلى دعم الأبحاث المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبمشاركة المعنيين من الشركاء في القطاعات المختلفة، وإلى تسهيل بناء المعرفة ونشرها وترجمتها وتعزيز استخدامها في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى بناء قدرات الشركاء الرئيسيين على تحديد الفجوات المعرفية.

 




 

 


 

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