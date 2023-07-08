أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

الوكيل الإخباري - تعرض فتى (15 عاما)، اليوم السبت، للدغة من أفعى فلسطين في مدينة السلط، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.



وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إسعاف الفتى إلى مستشفى السلط الجديد وحالته العامة حرجة، لافتا إلى أنه تم إعطائه المصل المضاد للأفعى تحت إشراف طبي.



وفي ذات السياق حذر خبير الأفاعي الجيزاوي المواطنين من الاقتراب من أماكن تواجد الأفاعي وخاصة بين الأعشاب الجافة أو المناطق الرطبة والصخور، داعيا إلى انتهاج السلوك الوقائي وعدم محاولة إمساك أي أفعى باليد نظرا لخطورة هذا التصرف.

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