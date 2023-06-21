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الأربعاء، 21-06-2023 03:06 م

المجلس التمريضي ينظم ورشة تدريبية بالمحاكاة السريرية

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الوكيل الإخباري - نظم المجلس التمريضي، ورشة تدريبية بعنوان "كيف تصبح مدرب محاكاة سريرية" في مركز المهارات الإكلينيكية والمحاكاة السريرية في المجلس، لأعضاء هيئة تدريس من كليات جامعية فلسطينية.

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وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن الورشة هدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في مجال تضمين التدريب على المحاكاة في المناهج التمريضية ووسائل التقييم والتدريب العملي.


وتضمن التدريب محاضرات نظرية، إضافة إلى أوراق عمل و تدريب على امتحان الـ OSCE، وعمل سيناريوهات تحاكي الحالات السريرية المرضية التي قد يصادفها الطلاب و الكوادر التمريضية بعد التخرج وتشغيلها على الدمى عالية الكفاءة.


وثمن الدكتور النوافلة وعمداء كليات التمريض المشاركة في الدورة "الدكتور أحمد بطران والدكتور ربحي بشارات"، التعاون المثمر بين كليات التمريض في فلسطين وبين المجلس التمريضي الأردني، وضرورة تكرار التعاون في المستقبل.


وشارك في الدورة التي استمرت ثلاثة ايام، عدد من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين من كلية التمريض في جامعة فلسطين الأهلية، وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين من الكلية العصرية.

 




 

 


 

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