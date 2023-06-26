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الإثنين، 26-06-2023 11:13 ص

تعرض فتى 14 سنة للدغ من أفعى فلسطين في السلط - صورة

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الوكيل الإخباري - تعرض فتى (14 سنة) للدغ من أفعى فلسطين داخل حرم منزله في مدينة السلط، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.

وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة الفتى كانت حرجة وتم نقله إلى مستشفى السلط الجديد قبل تأمينه لاحقا بأربع جرعات من مضاد لدغات أفعى فلسطين وحالته الآن مستقرة.

وأضاف أن الفتى تعرض للدغ في قدمه من الأفعى التي كانت داخل حرم منزله، لافتا إلى أنه تم قتل الأفعى والتخلص منها.

وحذر خبير الأفاعي المواطنين من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، داعيا إلى عدم الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ.

وبيّن الجيزاوي أن لديه كميات كافية من الأمصال المضادة للدغات أفعى فلسطين ولدغات العقارب لوجه الله تعالى ولخدمة المواطنين، داعيا إياهم للتواصل معه في حال رصد أفعى سامة أو التعرض لحالات لدغ من أفاعٍ خطيرة عبر الرقم (0799045985).

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