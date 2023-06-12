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الإثنين، 12-06-2023 03:19 م

صور - كلب ضال يعقر طفلا في عين الباشا وعائلته تناشد

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الوكيل الإخباري - تعرض الطفل محمد الهربيشي (7 سنوات) للعقر من كلب ضال بمنطقة الحنو في عين الباشا أثناء طريق عودته من المدرسة السبت الماضي، وفق ما أفاد به عم الطفل عدي الهربيشي.

وقال الهربيشي لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابن شقيقه تعرض للعقر من كلب ضال (مسعور) ولولا تدخل شقيقه الذي يكبره بأشهر قليلة لكانت الحادثة أسوأ، لافتا إلى أن شقيقه سحبه من بين فكي الكلب الضال قبل طلبه المساعدة ونقله إلى مستشفى السلط الجديد.

وأضاف أن الحالة الصحية لابن شقيقه مستقرة الآن وقامت الكوادر الطبية بالمستشفى بتقديم الرعاية الصحية له، وتم إغلاق الجرح الذي تعرض له برأسه ويقدر حجمه بـ5 سم، وإعطائه المضادات الحيوية والأمصال التي تستخدم ضد السعار، موضحا أنه ما زال حتى الآن بالمستشفى ويتماثل للشفاء.

وأشار الهربيشي إلى أن سكان المنطقة يشتكون من انتشار الكلاب الضالة وسبق أن تعرضت هذه الكلاب له ولوالدته في وقت سابق وللعديد من سكان المنطقة، مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي وتطهير المنطقة من تواجدها وذلك في ظل خروج الأطفال والطلاب إلى المدارس في وقت مبكر.

وتاليا صورة الطفل محمد:

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