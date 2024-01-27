أكاديمي أردني يستحدث خوارزمية للتنبؤ بدرجة حرارة التربة

الوكيل الاخباري - استحدث الدكتور هشام شحادة من جامعة عمان العربية خوارزمية لنظام توقع درجات الحرارة في التربة، وتم قبولها للنشر بورقة بحثية في مجلة (Scientific Reports, Springer Nature) اللندنية وتعد من أبرز المجلات المتخصصة في العلوم الطبيعية وعلم النفس والطب والهندسة ذات معامل تأثير مساو لـ 4.6.

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يشار ان شحادة حاصل على الدكتوراة في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي من الجامعة الحكومية الأولى في ماليزيا (جامعة ملايا)، ويعمل أستاذا مساعدا بجامعة عمان العربية منذ 2020.

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