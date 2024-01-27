السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

أردوغان يطالب الاحتلال بوقف مجازره ضد الفلسطينيين في غزة

تربية لواء الجامعة تظفر بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى المهرجان الخطابي للمتقاعدين العسكريين

"البحوث الزراعية": زراعة الانسجة تقنية لتعزيز انتاج النباتات

أكاديمي أردني يستحدث خوارزمية للتنبؤ بدرجة حرارة التربة

الارصاد : منخفض بارد جداً الثلاثاء وثلوج على هذه المناطق

تطورات المنخفض والحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الملك يعزي الفايز والشنيكات

قرار بشأن "ساندويشات الشاورما" بجميع مطاعم الاردن

الفصائل تستنكر خضوع "الأونروا" لادعاءات الاحتلال الكاذبة

السبت، 27-01-2024 06:46 م

أكاديمي أردني يستحدث خوارزمية للتنبؤ بدرجة حرارة التربة

1


الوكيل الاخباري - استحدث الدكتور هشام شحادة من جامعة عمان العربية خوارزمية لنظام توقع درجات الحرارة في التربة، وتم قبولها للنشر بورقة بحثية في مجلة (Scientific Reports, Springer Nature) اللندنية وتعد من أبرز المجلات المتخصصة في العلوم الطبيعية وعلم النفس والطب والهندسة ذات معامل تأثير مساو لـ 4.6.

اضافة اعلان

 

يشار ان شحادة حاصل على الدكتوراة في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي من الجامعة الحكومية الأولى في ماليزيا (جامعة ملايا)، ويعمل أستاذا مساعدا بجامعة عمان العربية منذ 2020.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية

تربية لواء الجامعة تظفر بلقب دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 15 للناشئين

12202317172131614385109

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى المهرجان الخطابي للمتقاعدين العسكريين

22

"البحوث الزراعية": زراعة الانسجة تقنية لتعزيز انتاج النباتات

1202424182947290117201

الملك يعزي الفايز والشنيكات

444

قرار بشأن "ساندويشات الشاورما" بجميع مطاعم الاردن

الدفاع المدني 4

الامن العام : عملية انقاذ صعبة في إربد - صورة

أخبار متعلقة
22

أمين عمان يشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في بغداد

افضل-مكاتب-عقارية-Real-Estate-في-الاردن-دليل-افضل-مكاتب-عقار-في-عمان-الاردن

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

M63A2668

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

1 (46)

ضباب كثيف وانعدام للرؤية في عمان - صور وفيديو

1120232882155522977383

3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

001

تدهور مركبة واستقرارها أسفل منحدر بعد ملتقى السابع مع الثامن - فيديو