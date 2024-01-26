أمين عمان يشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في بغداد

الوكيل الاخباري - شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، باجتماع المجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي استضافته أمانة بغداد تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام)، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الفترة من 24 - 25 كانون الثاني الجاري.

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والتقى امين عمان على هامش اجتماع المجلس، بأمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، وتم التاكيد على عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط مدينتي عمان وبغداد، وتعزيز آفاق التعاون المشترك من دعم فني وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي.