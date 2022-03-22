الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 03:38 م

أكثر من مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 4 عصراً

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الوكيل الإخباري - تجاوز عدد المقترعين المليون مقترع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان حتى الساعة 4 عصرااضافة اعلان


وأظهرت أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن 1.025.868 مُقترعاً أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان.

وكشفت الأرقام أن نسبة الاقتراع في كل محافظات المملكة بلغت 22.30 %، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 11.77 %، ونسبة الإناث 10.53 %. 

وتاليا نسب التصويت و اعداد المقترعين في المحافظات: 


عمان: 11.06% 
اربد: 30.19% 
الكرك: 43.17%
الطفيلة: 39.18% 
المفرق: 47.66% 
البلقاء: 27.97% 

الزرقاء: 12.50%
جرش: 45.72%
معان: 43.99%
العقبة: 24.12
عجلون:50.99
مادبا: 34.62



 




 

 


 

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