أكثر من مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 4 عصراً

الوكيل الإخباري - تجاوز عدد المقترعين المليون مقترع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان حتى الساعة 4 عصرا اضافة اعلان





وأظهرت أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن 1.025.868 مُقترعاً أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان.



وكشفت الأرقام أن نسبة الاقتراع في كل محافظات المملكة بلغت 22.30 %، حيث وصلت نسبة الذكور المصوتين إلى 11.77 %، ونسبة الإناث 10.53 %.



وتاليا نسب التصويت و اعداد المقترعين في المحافظات:





عمان: 11.06%

اربد: 30.19%

الكرك: 43.17%

الطفيلة: 39.18%

المفرق: 47.66%

البلقاء: 27.97%



الزرقاء: 12.50%

جرش: 45.72%

معان: 43.99%

العقبة: 24.12

عجلون:50.99

مادبا: 34.62





