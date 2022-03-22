المستقلة للانتخابات: التحقيق بـ 16 قضية مال اسود في الانتخابات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة إن 7 قضايا حولت للادعاء العام لانتهاك سرية الاقتراع . اضافة اعلان





وأضاف الرواشدة، وفقا لما رصده "الوكيل الإخباري" أن 16 قضية حول المال الاسود يحقق بها بالتعامل مع الأمن العام، منوهاً إلى أنه إذا تم التوصل إلى دلائل سيحول للقضاء.



أشار إلى أن سُجل 9 جرائم الكترونية ويتم التعامل معها.



وبيّن الرواشدة أنه تم إنهاء تكليف 3 مدراء مراكز اقتراع لانهم اخترقوا العملية الإنتخابية.







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