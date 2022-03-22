الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

مستجدات المنخفض الذي سيؤثر على الاردن واماكن تساقط الثلوج

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

وزير العمل يوجه رسالة لمنشآت القطاع الخاص حول مشاركة العاملين لديها في الانتخابات

الأمن: لم تسجل أي مشاجرات أو أعمال شغب أثرت على الانتخابات وعملية الاقتراع مستمرة ولم تتوقف

الحواتمة: لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 04:13 م

المستقلة للانتخابات: التحقيق بـ 16 قضية مال اسود في الانتخابات

c53c6039-a82f-4077-9bcc-8b0d62912674


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة إن 7 قضايا حولت للادعاء العام لانتهاك سرية الاقتراع . اضافة اعلان


وأضاف الرواشدة، وفقا لما رصده "الوكيل الإخباري" أن 16 قضية حول المال الاسود يحقق بها بالتعامل مع الأمن العام، منوهاً إلى أنه إذا تم التوصل إلى دلائل سيحول للقضاء. 

أشار إلى أن سُجل 9 جرائم الكترونية ويتم التعامل معها. 

وبيّن الرواشدة أنه تم إنهاء تكليف 3 مدراء مراكز اقتراع لانهم اخترقوا العملية الإنتخابية. 



اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

%26.6 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى السادسة مساء

b315eba1-4d64-4203-a77c-e44a3bde4737

المستقلة للانتخاب تكشف نسبة التصويت لغاية 5:30 مساء.. ونصف مليون شاب وفتاة أدلوا بأصواتهم

الصفدي 2

الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

مدرسة

توضيح حول تأخير دوام مدارس غداً الاربعاء

f

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء

3202221165013564302424

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو هديب

أخبار متعلقة
bb5ffae5-4478-4484-8d35-d930b08d693d

أكثر من مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 4 عصراً

3469491c-37ef-4d60-93d6-241491c2c917

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

شس433333333333333333333

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

M63A9710 - Copy

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

onx31BefKz6ylzBDo4MFnGbuMsSOdbW178G3kkPf

رصد 23 مخالفة انتخابية لاستخدام المال الأسود

001

المستقلة للانتخابات: إنشاء وحدة تعنى بشؤون الأحزاب