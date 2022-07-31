الأحد 31-07-2022
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أكثر من 131 ألف مستخدم فعل هويته الرقمية عبر سند

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الأحد، 31-07-2022 01:36 م

أكثر من 131 ألف مستخدم فعل هويته الرقمية عبر سند

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الوكيل الاخباري- تجاوز عدد المستخدمين المفعلين للهوية الرقمية على تطبيق "سند" الحكومي 131,640 ألف مستخدم، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة الأحد إن عدد المفعلين لحسابهم على تطبيق سند 355,017 ألف مستخدم.

وأضافت الوزارة أن تفعيل الحساب على تطبيق سند لا يتطلب التوجه لمحطات سند بينما تفعيل الهوية الرقمية يتطلب مراجعة محطات سند للتأكد من هوية المستخدم.

ولفتت الوزارة إلى أن الرقم الخاص بتفعيل الهوية الرقمية وتفعيل الحساب على التطبيق يختلف عن عدد مرات تحميل التطبيق دون التفعيل.

تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 2.735 مليون تحميل، وفق تصريحات سابقة للوزارة.

تطبيق "سند"، أطلقته الحكومة في فبراير/شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك اجراء عدة تحديثات على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر تطبيق "سند" إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات "سند" أو لمكتب الأحوال المدنية لتفعيل الهوية الرقمية، وتحميل التطبيق.

 




 

 


 

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