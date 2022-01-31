أكثر من 16 ألف إصابة في المملكة وذروة الإصابات لم تبلغ بعد.. والإصابات النشطة تتخطى الـ85 ألفاً

الوكيل الاخباري - سجلت في المملكة الاثنين أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة قبل نحو عامين، بواقع 16226 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تراوحت الوفيات بنحو 25 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة ولجنة الأوبئة أعلنتا سابقاً أن الأردن سيشهد موجة غير مسبوقة من تفشي كورونا، وذلك مع دخول المتحور أوميكرون البلاد، والذي يعرف عنه بأنه سريع الانتشار لكنه أقل حدة بالإصابة من متحور دلتا.

وقالت وزارة الصحة في تصريحات سابقة أن حدة أوميكرون بالإصابة والادخال إلى المستشفيات لن تكون كمتحور دلتا، متوقعة أن تبلغ ذروة إصابات كورونا في منتصف شهر شباط القادم.

وتزيد المخاوف من ارتفاع الإصابات بشكل كبير جداً عند بلوغ المنحنى الوبائي أعلى مستوياته في منتصف شباط، إذ سجلت المملكة أكثر من 16 ألف إصابة بيوم واحد قبل الوصول لذروة الإصابات.

وأظهر الإيجاز الصحي ارتفاعاً مهولاً في العدد الكلي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة، حيث تخطت الإصابات حاجز المليون و225 ألف إصابة في الأردن، فما تخطت أعداد الوفيات حاجز 13200 إصابة، فيما بلغ مجموع الفحوص المخبرية التراكمي 14.696.240 فحصاً.

أما مجموع الحالات النشطة فقد سجل 85397 إصابة الاثنين، فيما بلغت 28.77%.

سجلت العاصمة عمان، رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية، حيث سجلت 8400 إصابة في 24 ساعة، من أصل 16226 إصابة سجلتها المملكة. اضافة اعلان





وبحسب الإيجاز اليومي لوزارة الصحة جاءت اربد الثانية بعدد الإصابات بواقع 2203 (و19 إصابة في الرمثا) ثم الزرقاء بـ 1130 إصابة.



وكان لواء البترا الأقل في تسجيل الإصابات بـ 06 اصابة، تلتها معان بـ 206 اصابات، ثم الطفيلة 260 اصابة.





