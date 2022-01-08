ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن.. وكشف حالة المصابين الصحية

الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد من كورونا "أوميكرون" إلى 1321 حالة.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحالة الصحية للمصابين جيدة وأن غالبيتها تخضع للحجر المنزلي عدا حالة نقلت إلى المستشفى الميداني في إربد.

وأضاف أن الحالة لم تحتاج إلى جهاز تنفس أو الدخول لغرف العناية الحثيثة، ونقلت من أجل الاطمئنان على صحتها بعد شكوك بنزول نسبة الأكسجين أو وجود تعب من الإصابة قبل أن تستقر حالتها لاحقا ولا يوجد أي خطر عليها.

وأشار الشبول إلى أن "أوميركون" أقل شدة من السلالة السائدة في الأردن حاليا "دلتا" لكنه سريع الانتشار.

وتوقع ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" في الأردن خلال الأسبوعين القادمين.