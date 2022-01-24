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الإثنين، 24-01-2022 04:26 م

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة الصحة والأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول تفاصيل إصابات فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن غالبية الإصابات المسجلة بالفيروس في الأردن تعود للمتحور الجديد "أوميكرون".

 

وأضاف أن انخفاض نسبة الإدخالات إلى المستشفيات وانخفاض الأعراض الشديدة والوفيات بين المصابين وارتفاع الفحوصات الإيجابية سببه الإصابات بالمتحور الجديد والذي يتسم بأنه سريع الانتشار وشدته الأقل مقارنة مع سلالة "دلتا" والتي كانت سائدة في الأردن.

 

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس عزز نسبة المناعة للمصابين وعدم تأثرهم بشدة الفيروس، إذ وصلت نسبة المطعمين فوق 18 سنة إلى 62%.

 

وتوقع الشبول ارتفاع الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا لسرعة انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

 

وسجلت في الأردن، اليوم الاثنين، 15 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و11478 إصابة جديدة بالوباء، فيما وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 22.98%.

 

 

 

 

 




 

 


 

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