أكثر من 25 ألف شخص وصلتهم رسائل لتلقي لقاح كورونا الإثنين

الوكيل الإخباري - وصلت إلى أكثر من 25 ألف شخص رسائل عبر هواتفهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الإثنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة خلال تصريحات صحفية، إن "25768 شخصا تلقوا رسائل لأخذ لقاح كورونا اليوم الإثنين".



وحتى الأحد، تلقى أكثر من 287 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في الأردن، فيما حصل نحو 89 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم، بحسب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



ووصل عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي المطعوم، إلى 839837 شخصا، منهم 767009 أردني، و72828 مقيم في الأردن.



وكان الأردن قد أجاز الاستخدام الطارئ لـ 5 لقاحات مضادة للفيروس وهي: فايزر-بيونتك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك في.

وتستخدم المملكة حاليا 3 لقاحات هي: فايزر-بيونتك، وسينوفارم، وأسترازينيكا.



وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، بدأ الأردن حملة تطعيم ضد الفيروس، فيما بدأت عملية التسجيل على المنصة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020.





