أكثر من 6 آلاف مشترك في امتحان الشامل للدورة الربيعية

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام 2023، 6085 طالبا وطالبة من كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

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وانتهى التسجيل لامتحان الشامل في 30 آذار الماضي، حيث إن الامتحانات العملية للدورة الربيعية 2023 ستبدأ اعتباراً من صباح الخميس الموافق 4/5/2023 ولغاية نهاية دوام الخميس الموافق 11/5/2023.

ووفق بيان سابق للجامعة، فإن الورقة الأولى من الامتحانات النظرية تعقد يومي الثلاثاء 23/05/2023، والأربعاء 24/05/2023، أما الورقة الثانية يومي السبت 27/05/2023 والأحد 28/05/2023.

