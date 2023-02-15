أكثر من 8 آلاف حالة زواج مبكر في الأردن عام 2021

الوكيل الإخباري - كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2021 أنه سُجل في الأردن 8037 عقود زواج لفتيات دون سن 18 عاماً، بالرغم من وجود خطة وطنية للحد من زواج من هم أقل من هذا العمر .

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وجاء في التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن المركز يوصي بالغاء الفقرة " ب " من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 والتي تتعلق بالسماح لمن هم دون سن 18 عاماً بالزواج.



وعلى صعيد العنف ضد المرأة، أشار التقرير إلى أن الأرقام الإحصائية من إدارة حماية الأسرة أوضحت أن جرائم العنف الجسدي الواقعة على النساء لعام 2021 ارتفعت عما كانت عليها في 2020، حيث بلغ مجموع حالات العنف الجسدي عام 2021 ( 2603) حالات بالمقارنة مع ( 2531) حالة في 2020 .

