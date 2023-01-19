المركزي حول أمان البيانات والبطاقات المصرفية: أنظمة حماية بالبنوك تمنع حدوث أي اختراق

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي أنها تتابع وتراقب انظمة الحماية المصرفية في البنوك المرخصة بالأردن والتأكد من قدرتها على التصدي لأي محاولة اختراق.

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وبيّنت الدائرة لـ " الوكيل الإخباري" أن أي تطور بانظمة الاختراق سواء برامج أو أجهزة هو تطور تواكبه كل البنوك، وتحدث أنظمة الحماية لديها بما يحافظ على أمان الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية.



وأشارت إلى أن عملية تحديث الأنظمة في البنوك مستمرة ودائمة من خلال فرق متخصصة تعمل على تطوير أنظمتها وتتخذ إجراءات استباقية لاي تهديد او اختراق محتمل.



ورصد موقع "الوكيل الإخباري" فيديوهات على مواقع التواصل بينت أنه تم ابتكار جهاز قادر على نسخ البطاقات البنكية واستخدامها، واختراق الأنظمة الحسابية، إلى جانب التلاعب بمختلف الأنظمة الالكترونية عبر ترددات منخفضة وعالية.

