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الخميس، 04-04-2024 09:02 ص

أكثر من 800 مليون دولار صرفها البنك الدولي للأردن لمواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري - وصل إجمالي حجم القروض التي صرفها البنك الدولي للأردن إلى 804 ملايين دولار منذ العام 2020، في إطار تمويل مشروع "الاستجابة لفيروس كورونا".

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وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فإن هذه القروض تشكل 73% من إجمالي حجم التمويل المخصص للمشروع والمقدر بـ1.1 مليار دولار.


ويشار إلى أن البنك صرف ضمن هذا المشروع 20 مليون دولار على شكل منحة في بداية الأمر، لكنه أصبح يصرف التمويل على شكل قروض، إذ صرف قروضا بقيمة 804 ملايين دولار، وبذلك يصبح مجموع ما صرفه البنك 824 مليون دولارا تشكل 75%، من إجمالي تمويل المشروع.


وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذي يوفره مشروع الاستجابة لفيروس "كورونا" للتحويل النقدي الطارئ في الأردن حتى الآن، حوالي 432.22 ألف أسرة وهو ما يتجاوز عدد الأسر التي يستهدفها المشروع البالغ 400 ألفا، بحسب ما كشف البنك الدولي مؤخرا.


وقدر البنك الدولي في تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع، عدد الأفراد الذين تتكون منهم هذه الأسر بحوالي 2.1 مليون فرد، تشكل الإناث 50% منهم، كما أن 18% من هذه الأسر التي تم توفير الدعم لها تعيلها النساء. 


وأوضح التقرير، أن حوالي 109.327 فردا حصلوا على دعم الأجور من خلال هذا المشروع من أصل 110 آلاف شخص مستهدف، وتشكل النساء 47 % من إجمالي العدد. 


وقام البنك بصرف نحو  323.97 مليون دولار من إجمالي حجم التمويل الذي خصصه البنك للمشروع العام 2020، والمقدر بـ 350 مليون دولار وهو ما تناهز نسبته 93% من إجمالي حجم التمويل المحدد لذلك العام، كما تم صرف حوالي 81% من حجم التمويل الذي خصص  خلال العام 2021 والمتمثلة قيمته بـ290 مليون دولار، حيث تم صرف  236.24 مليون دولار منه.


 




 

 


 

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