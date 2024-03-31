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بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الأحد، 31-03-2024 02:13 م

بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط

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الوكيل الإخباري - قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، البدء باستقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الاقراضية) للمرحلة الثامنة اعتباراً من السابع من شهر نيسان المقبل.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعتبر من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها.


ولتقديم الطلبات والاطلاع على التفاصيل والشروط يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) (WWW.ESARSV.COM) ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية (المشاريع الصغيرة).


ويتم تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الاقراضية خلال (23) يوم اعتبارا من 7/4/2024 ولغاية الساعة الثالثة من مساء يوم 30/4/2024 ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

 




 

 


 

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