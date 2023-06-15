"أمانة عمان": انطلاق خدمة نقل المعرفة الإلزامي إلكترونيا

الوكيل الاخباري - انطلقت في أمانة عمان الكبرى خدمة نقل المعرفة الإلزامي الالكترونية عبر بوابة الموظف، كإحدى الخدمات الالكترونية الخاصة بمديرية الموارد البشرية في الأمانة.



ويأتي ذلك، بحسب بيان للأمانة اليوم الخميس، تعزيزاً لمسيرة التحول الإلكتروني في إجراءات وخدمات أمانة عمان كافة على الصعيد الداخلي والخارجي.



ويوفر هذا التحول الإلكتروني للخدمة الوقت والجهد ويعظم التواصل بين الموظفين، بالإضافة إلى تجذير قيم التعلم ونقل المعرفة بينهم.



وجسدت الخدمة الجديدة التكامل بين الأنظمة الالكترونية العاملة في أمانة عمان من خلال استخدام بوابة الموظف، إضافة لاستخدام نظام تراسل.



ويأتي هذا الإنجاز كثمرة من ثمار التعاون بين دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية ودائرة الأنظمة والتحول الإلكتروني، ممثلة بإداراتها وقسم المعرفة وقسم الحكومة الإلكترونية وقسم التحليل وقواعد البيانات فيها، علماً أن الخدمة ستخضع لعملية مراجعة دورية لغايات التحسين والتطوير.

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