الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

كلب يعقر طفلاً في المفرق

الاحتفال بتخريج 159 من طلبة برنامج تأهيل المعلمين بـ"الهاشمية"

صدور نظام السلامة والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات

"أمانة عمان": انطلاق خدمة نقل المعرفة الإلزامي إلكترونيا

اختتام فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية في إربد

إربد : ورشة عن القراءة والكتابة للأطفال في مركز زها بالمنصورة

الموافقة على إنشاء مقر رئيسي للشركة العربية للتعدين في المملكة

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

62 ‎%‎ نسب إشغال فنادق خمس نجوم بعمان

إرادات ملكية بالسماح والانعام بحمل أوسمة

الخميس، 15-06-2023 06:59 م

"أمانة عمان": انطلاق خدمة نقل المعرفة الإلزامي إلكترونيا

6202313222629749371948


الوكيل الاخباري - انطلقت في أمانة عمان الكبرى خدمة نقل المعرفة الإلزامي الالكترونية عبر بوابة الموظف، كإحدى الخدمات الالكترونية الخاصة بمديرية الموارد البشرية في الأمانة.

ويأتي ذلك، بحسب بيان للأمانة اليوم الخميس، تعزيزاً لمسيرة التحول الإلكتروني في إجراءات وخدمات أمانة عمان كافة على الصعيد الداخلي والخارجي.

ويوفر هذا التحول الإلكتروني للخدمة الوقت والجهد ويعظم التواصل بين الموظفين، بالإضافة إلى تجذير قيم التعلم ونقل المعرفة بينهم.

وجسدت الخدمة الجديدة التكامل بين الأنظمة الالكترونية العاملة في أمانة عمان من خلال استخدام بوابة الموظف، إضافة لاستخدام نظام تراسل.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة من ثمار التعاون بين دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية ودائرة الأنظمة والتحول الإلكتروني، ممثلة بإداراتها وقسم المعرفة وقسم الحكومة الإلكترونية وقسم التحليل وقواعد البيانات فيها، علماً أن الخدمة ستخضع لعملية مراجعة دورية لغايات التحسين والتطوير.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202326152842398357526

كلب يعقر طفلاً في المفرق

wwww

الاحتفال بتخريج 159 من طلبة برنامج تأهيل المعلمين بـ"الهاشمية"

7

صدور نظام السلامة والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات

4

اختتام فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية في إربد

102020101419173941595

إربد : ورشة عن القراءة والكتابة للأطفال في مركز زها بالمنصورة

مبنى رئاسة الوزراء

الموافقة على إنشاء مقر رئيسي للشركة العربية للتعدين في المملكة

أخبار متعلقة
MjA5Ai2gEfMmIvuSMCqv7hOSgcHdu2PINRqAMUsC

الأمانة تحدد مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي

4444

القوات المسلحة تودع بعثة الحج العسكرية

www

الأمانة تنفذ حملة نظافة بوسط البلد

UKXFUfKGlquegBfpScGAWajsAXDfIQs9wjb85Gjy

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

wwww

الأمانة تطلق خدمة إلغاء عقود الإيجار إلكترونيا

التربية ٣

نتائج امتحانات الرتب للمعلمين قبل منتصف الشهر الجاري