الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

الخارجية التركية تستدعي السفير السويسري لدى أنقرة

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

الخميس، 15-06-2023 02:07 م

الأمانة تحدد مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي

MjA5Ai2gEfMmIvuSMCqv7hOSgcHdu2PINRqAMUsC


الوكيل الاخباري- حددت أمانة عمان الكبرى مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي وتغطي مختلف مناطق الامانة ، وستتيح  أمام التجار ومربي الماشية اعتباراً من الاسبوع المقبل التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة . اضافة اعلان


وبينت الامانة انه سيصار عند الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمواقع الحظائر التي تم تحديدها لبيع وذبح الاضاحي الاعلان عن الشروط والتعليمات والقرعة الالكترونية  . 

واعلنت امانة عمان اليوم الخميس عناوين مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي حيث تم تحديد موقع لخدمة منطقة ( ماركا ) في شارع سليمان الروسان المتفرع من شارع جعفر بن ابي طالب دخلة مصنع الاسفنج ، ولمنطقة ( النصر) في شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية  . 

ولمناطق ( بدر / نزال ، زهران ، المقابلين ، العبدلي ) في شارع الامير حسين بجانب دوار توفيق الطباع ، ولمنطقتي ( بسمان وطارق ) في شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف ( منطقة الكسارات ) . 

ولمناطق ( القويسمة ، راس العين ، اليرموك ، المدينة ) في شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر ) ، ولمنطقة ( خريبة السوق ) في شارع الازرق ( الستين ) بعد متصرفية لواء القويسمة ، ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) في حي الظهير شارع نالتشك الدمينة . 

وحددت لمنطقتي ( صويلح ، تلاع العلي ) موقعاً في شارع رفاعة الانصاري ، ولمناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، ابو نصير ) موقعاً في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة . 

كما حددت امانة عمان في منطقة احد مسلخ الماضونة كموقع لذبح الاضاحي فقط وكذلك الحال في مسلخ امانة عمان . 

ووفقا لمدير الدائرة الاعلامية ناصر الرحامنة تهدف امانة عمان من تحديد مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة وهو ما يسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع. 

وأكد الرحامنة على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية والشرعية للأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة ، وستكون جميع الحظائر خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9998870358

نصائح للمتنزهين.. خبير يكشف أماكن تواجد الأفاعي وأعراض اللدغ وطرق التعامل معها

648afe4737eed

المركزي يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير

1736866-1638750508

بسعر يتراوح من 14 إلى 40 ألف دينار لكل مركبة.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالأردن قريباً

1686828508195

وزير البيئة يرعى حفل جائزة المصنع الأخضر

35482d57-11cf-419a-a6ea-e7a8d5de3f52

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج مستجدّي ضباط الصف الجامعيين

103685B4-7257-4982-8FED-3507B42E952B

العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال أيار الماضي

أخبار متعلقة
www

الأمانة تنفذ حملة نظافة بوسط البلد

1686658844797

نائب أمين عمان يتفقد السوق المركزي

UKXFUfKGlquegBfpScGAWajsAXDfIQs9wjb85Gjy

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

wwww

الأمانة تطلق خدمة إلغاء عقود الإيجار إلكترونيا

عامل نظافة جميلة

الأمانة تنذر 21 عامل وطن بالفصل - أسماء