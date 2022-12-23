أمانة عمان تعيد تصنيف حالة الطوارئ إلى الخفيفة

الوكيل الاخباري-

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أعلنت أمانة عمّان الكبرى الجمعة، عن إعادة تصنيف حالة الطوارئ من "متوسطة إلى خفيفة"، نظرا للنشرة الجوية التي وردتها من إدارة الأرصاد الجوية.وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، زيد السعايدة لـ "المملكة"، إنّه وبالتنسيق مع الأرصاد الجوية وحسب ما يرد من نشرات جوية يتم تحديد حالة الطوارئ التي من المفترض أن تعلن.وأشار السعايدة، إلى أن هناك كادر مختص في حالة الطوارئ الخفيفة مكون من 7 فرق ميدانية ما بين ورش مائية لمتابعة خطوط تصريف المياه والعبارات، بالإضافة إلى ورش الصيانة الوقائية في حال حدوث هبوط في مقطع أو حفرية.ولفت، إلى أن الفرق جاهزة لإعادة الأوضاع والإصلاح بواسطة الخلطة الاسفلتية الباردة إلى حين استقرار الحالة الجوية يتم إعادة تنفيذها بالخلطة الساخنة.