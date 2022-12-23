الجمعة 23-12-2022
الوكيل الاخباري

إضراب جديد في بريطانيا قد يؤدي لحدوث تأخيرات في المطارات

الأمير فيصل يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا نحو البحر الشرقي

أمانة عمان تعيد تصنيف حالة الطوارئ إلى الخفيفة

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

دونيتسك.. قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني للأحياء السكنية

بورصة قطر تسجل أول ارتفاع أسبوعي بعد سلسلة انخفاضات

اليابان تعلن موعد إطلاق صاروخ النقل الجديد

قوات الاحتلال تفتح النار صوب الأراضي الزراعية جنوب قطاع غزة

إقامة صلاة الغائب على شهداء الوطن اليوم

الجمعة، 23-12-2022 01:14 م

أمانة عمان تعيد تصنيف حالة الطوارئ إلى الخفيفة

63a5792b24868


الوكيل الاخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى الجمعة، عن إعادة تصنيف حالة الطوارئ من "متوسطة إلى خفيفة"، نظرا للنشرة الجوية التي وردتها من إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، زيد السعايدة لـ "المملكة"، إنّه وبالتنسيق مع الأرصاد الجوية وحسب ما يرد من نشرات جوية يتم تحديد حالة الطوارئ التي من المفترض أن تعلن.

وأشار السعايدة، إلى أن هناك كادر مختص في حالة الطوارئ الخفيفة مكون من 7 فرق ميدانية ما بين ورش مائية لمتابعة خطوط تصريف المياه والعبارات، بالإضافة إلى ورش الصيانة الوقائية في حال حدوث هبوط في مقطع أو حفرية.

ولفت، إلى أن الفرق جاهزة لإعادة الأوضاع والإصلاح بواسطة الخلطة الاسفلتية الباردة إلى حين استقرار الحالة الجوية يتم إعادة تنفيذها بالخلطة الساخنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file

الأمير فيصل يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

1640964127544

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

393052_10_1671782563

إقامة صلاة الغائب على شهداء الوطن اليوم

63a55aa154111

تخصيص 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار في جرش

eee

دورة تدريبية لمنتسبي مبادرة بصمات شبابية في العقبة

12202221192449290938242

مؤسسة محافظتي التطوعية تطلق حملة بعنوان دفىء الشتاء

أخبار متعلقة
458307

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

11202228175722149165619

الأشغال تعلن الطوارئ وتنشر أرقام غرف العمليات

11202230135835224578696

الامانة : اعلان حالة الطوارئ المتوسطة

11202229113647621709174

الأمانة تعلن حالة الطوارئ الخفيفة للتعامل مع الحالة الجوية

317668773_135327505981844_8886037448511059644_n

بلدية معان: 35 ملاحظة وردت غرفة الطوارئ صباح اليوم

M63A2096

الأمانة تتلقى 15 ملاحظة حول تجمعات مياه أمطار