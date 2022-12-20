الأشغال تعلن الطوارئ وتنشر أرقام غرف العمليات

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الاربعاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.



كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111



ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187



غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158



غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276



غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136



غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291



غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

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