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الإثنين، 06-03-2023 11:14 م

أمسية أدبية في منتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية أدبية في قاعة حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة، ضمن أنشطة المنتدى؛ احتفالا بالمناسبات الوطنية والدينية بمشاركة كل من الشاعر إبراهيم ذيب والأديبة القاصة ناريمان أبو إسماعيل والشاعر والقاص محمد مشة.

وتحدث رئيس المنتدى، محمود الصالح، عن أهمية الجانب الثقافي، معبرا عن اعتزاز أبناء لواء الرصيفة بالمناسبات الوطنية المتتالية: عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكرى تعريب الجيش العربي.

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