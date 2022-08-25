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الخميس، 25-08-2022 12:13 م

أمسية ثقافية في إربد ضمن برنامج نماذج من الأدب النسوي

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الوكيل الاخباري- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في إربد، أمسية ثقافية في بيت عرار الثقافي، ضمن فعاليات برنامج نماذج من الأدب النسوي.

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وخلال الأمسية التي أدارتها القاصة روند الكفارنة، قدمت الكاتبة أميمة الرباعي خمسة نصوص نثرية منوعة من مجموعة كتبها المنشورة، فيما قرأت الشاعرة كرامة شعبان، مجموعة منتقاة من قصائدها تنوعت بين الشعر الوجداني والوطني.


وقرأت الكاتبة رولا العمري من كتابها "سقيا حرف"، مجموعة من النصوص والقصص القصيرة جدا، ثم قرأت القاصة روند الكفارنة قصة من مجموعتها الجديدة " ذاكرة متكسرة" بعنوان "ذاكرة العطر"، وقرأت الكاتبة نسيبة علاونة، مجموعة قصص قصيرة جدا.


وفي نهاية الأمسية، جرى تكريم السيدات المشاركات في الأمسية.

 




 

 


 

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