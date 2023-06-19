أمسية ثقافية منوعة بمنتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وأدبية وفنية في قاعة حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة، تحت رعاية مدير ثقافة محافظة الزرقاء أيمن عرار وحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي.



وشارك في الأمسية، التي أقيمت بمناسبة الأعياد الوطنية، كل من الشاعر جمال حرب والشاعر محمود إبراهيم والشاعرة نعمات العزة، وأدار الأمسية الأستاذ محمود الحاج.

اضافة اعلان