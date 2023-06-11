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الأحد، 11-06-2023 11:50 م

ثقافة إربد ومنتدى الجياد ينظمان أمسية أدبية

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية، وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد، على مسرح مدرسة الشجرة الثانوية للبنين مساء اليوم الأحد، أمسية أدبية فنية بعنوان: "حصاد حوران"، بحضور مدير مجلس التطوير التربوي شريف الزعبي، ومدير ثقافة إربد الشاعر عاقل خوالدة ورئيس بلدية سهل حوران علي الشبول.

وخلال الأمسية التي أدارها الكاتب سامر المعاني رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية، تحدث الزعبي عن فضل الثقافة والأنشطة الثقافية المنوعة على تنمية وتطوير المجتمعات المحلية.

كما تحدث الخوالدة عن دور منتدى الجياد الثقافي في دعم المواهب الأدبية الشابة، ودور المنتدى في عمل الأنشطة الثقافية والندوات والأمسيات الشعرية المنوعة.

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