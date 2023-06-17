ثقافة العقبة تنظم زيارة لمجلس النواب ومتحف الحياة البرلمانية

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة، زيارة لوفد من شباب العقبة إلى مجلس النواب، متحف الحياة البرلمانية.



واستمع الوفد من مدير متحف الحياة البرلمانية، أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور ماهر نفش، إلى شرح عن مسيرة المتحف منذ نشأته، ودوره في توثيق أهم المحطات التي مرت بها الدولة الأردنية.



وقال نفش إن المتحف لوزارة الثقافة من النماذج الأولى للمتاحف البرلمانية حول العالم، ويسلط الضوء على تاريخ العمل النيابي والبرلماني منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى وقتنا الحاضر.

اضافة اعلان