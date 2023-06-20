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الثلاثاء، 20-06-2023 09:26 م

مليون و200 ألف دينار عطاءات لتعبيد الطرق بجرش

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الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم أن البلدية باشرت بالإجراءات الميدانية لتنفيذ عطاءات تعبيد الطرق بمختلف المناطق التابعة لها بتكلفة مليون و200 ألف دينار وتغطي مساحة 425 ألف متر مربع.

وأوضح العتوم في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم المباشرة بأعمال التعبيد بعد عيد الاضحى لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية أثناء عمليات تعبيد الشوارع.

وأشار إلى أن موضوع صيانة الإنارة يشكل نسبة عالية من الشكاوى الواردة للمنصة الموحدة، لافتا إلى الاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية لتزويد بلدية جرش الكبرى ب 14 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة LED و تبديل جميع الوحدات القديمة ذات الاستهلاك العالي بوحدات جديدة وتعزيز مختلف الشوارع والمناطق التي لم تصلها خدمة الإنارة بشكل عادل.

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