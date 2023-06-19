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الإثنين، 19-06-2023 12:07 ص

بدء إزالة حسبة اربد - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بدأت بلدية اربد بإزالة حسبة "الجورة" وسط المدينة، بعد انتهاء مهلة الإنذارات الموجهة لأصحاب المحلات .

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي،في تصريحات سابقة ، أن عملية الإزالة "تهدف إلى حماية أرواح الآلاف من مرتادي الحسبة يوميا، لا سيما أن أجزاء كبيرة من خرسانتها بدأت بالتساقط والمبنى آيل للسقوط" مشيرا إلى أن الحسبة الجديدة "ستوفر بيئة تسوق مريحة وآمنة للتجار والمتسوقين، على حد سواء".

وقال، إن المرافق التي سيتم توفيرها بالحسبة الجديدة: "ستسهم في زيادة الإقبال عليها بشكل مضاعف، على أقل تقدير".

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