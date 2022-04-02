أمسية شعرية احتفالا بالأعياد الوطنية في الكرك

الوكيل الإخباري - نظم نادى منشية ابو حمور الثقافي الرياضي بالكرك مساء امس الجمعة، أمسية شعرية احتفالا بالأعياد الوطنية وتكريم شعراء المليون بموسمه العاشر.

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وقال رئيس النادي الشاعر فايز البستنجي خلال الاحتفال الذى أدارته الدكتورة سمر دودين إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يأتي تأكيدا على دور المؤسسات الشبابية والثقافية وخاصة الاندية بإظهار الجوانب المشرقة والمضيئة بتاريخ الأمة.



من جانبها أكدت مدير ثقافة الكرك عروبة الشمايلة أهمية الشراكة بين مديرية الثقافة والهيئات الثقافية والاندية الشبابية ودورهما في تسليط الضوء على المحطات المضيئة في تاريخ الوطن والتعريف بالإنجازات الوطنية التي سطرها الجيش العربي بالكرامة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بالنهوض بالوطن.



وقرأ الشعراء ثابت الدهام الصخري وآلاء احمرو والشاعر حامد المبيضين مجموعة من القصائد الوطنية الهادفة التي تناولت الكرامة وبطولات الجيش العربي، وقصائد مهداة لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده.