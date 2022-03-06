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الأحد، 06-03-2022 02:47 م

الملك يتسلم رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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الوكيل الإخباري -تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رسالة من أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، نقلها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة.

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وحمل جلالة الملك، خلال استقباله في قصر بسمان الزاهر، الوزير لعمامرة تحياته إلى الرئيس الجزائري، متمنيا جلالته للجزائر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والحرص على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.


وشدد جلالته على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية.


وتناول اللقاء جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الجزائري في عمان محمد الشريف كورطة.

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