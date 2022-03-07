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الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 03:51 م

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

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الوكيل الإخباري - نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الاثنين، رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وعبر جلالته في الرسالة عن أطيب تحياته وخالص تمنياته لأخيه الملك محمد السادس، بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، و اعتزاز جلالته بالعلاقات الأخوية المتينة و الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد جلالته بالرسالة التي تسلمها رئيس مجلس المستشارين النعم مياره بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي يقوم بها الملك محمد السادس لتحقيق تطلعات الشعب المغربي في التقدم والازدهار مؤكدا جلالته حرصه الأكيد على توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين وتعزيز التعاون القائم والبناء عليه في المجالات كافة.

وأكد جلالة الملك في رسالته، حرصه على ادامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الامتين العربية والاسلامية، معربا جلالته أن تحقق زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الاعيان الى المغرب ما نصبو إليه من توثيق لأواصر التعاون وتعزيز التنسيق بين مسؤولي البلدين وتبادل الخبرات والزيارات بينهما لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا جلالته الرفعة والتقدم للمملكة المغربية وشعبها للمغرب في ظل القيادة الحكمية لجلالة الملك محمد السادس.

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