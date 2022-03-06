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الأحد، 06-03-2022 03:49 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء - أسماء

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الوكيل الإخباري - جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

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فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من السفير غير المقيم للجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمدو ادي محمد الراظي، وسفير جمهورية أندونيسيا آدي بادمو سارونو، والسفير غير المقيم لجمهورية صربيا رادوفان ستويانوفيتش، وسفير جمهورية بنما خوسيه أوليسيس ليسكوره، وسفير جمهورية إيطاليا لوتشيانو بيززوتي، والسفير غير المقيم لجمهورية ليتوانيا أرتوراس جايليوناس، والسفير غير المقيم لجمهورية رواندا فيدليس نتامباكا ميرونكو، والسفير غير المقيم لجمهورية مولدوفا ديمتري كرويتور.


ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.


وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.


وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

 

 





 




 

 


 

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