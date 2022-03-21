الملك: اليوم هو يوم الجباه المرفوعة

الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، إن اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي، يوم انتزع جنودنا البواسل النصر في ملحمة الكرامة، وحفروا المجد في صفحات التاريخ.



واضاف جلالته، في تغريدة عبر " تويتر" :" رحم الله شهداءنا وحفظ قواتنا المسلحة درعا وحصنا لوطننا الحبيب.

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اليوم هو يوم الجباه المرفوعة المزينة بشعار الجيش العربي، يوم انتزع جنودنا البواسل النصر في ملحمة الكرامة، وحفروا المجد في صفحات التاريخ. رحم الله شهداءنا وحفظ قواتنا المسلحة درعا وحصنا لوطننا الحبيب pic.twitter.com/wMRmbo5KlE March 21, 2022

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