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أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

الأربعاء، 29-09-2021 03:35 م

أمن الدَّولة تقرِّر حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ

محكمة امن الدولة جديد


الوكيل الإخباري - قررت محكمة أمن الدَّولة، اليوم الأربعاء، حل 22 شركة متهمة بقضية التَّبغ.

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وثبتت المحكمة اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من المتهمين في قضية التَّبغ.


وقررت المحكمة مصادرة قطع الأراضي والسيارات المتعددة الأنواع من عدد من المتهمين بقضية التَّبغ والمضبوطة في القضية.


كما قررت المحكمة مصادرة كل المجوهرات الذهبية والاسلحة النارية والساعات الثمينة والأحجار الكريمة والمبالغ المالية من عدة عملات محلية واجنبية من المتهمين في قضية التَّبغ والمضبوطة في القضية.

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