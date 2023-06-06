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أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

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الوكيل الإخباري - اعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن نتائج الفرز الخاصة بالمتقدمين لإعلان توظيف (قانوني ، قانوني مساعد)، وذلك استناداً للبند (6) من المادة رقم (10) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للأعوام (2022-2027).

وقال الصندوق إنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) خلال 3 ايام عمل اعتباراً من يوم الثلاثاء ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس علماً بأنه لن يتم النظر بأي طلب بعد انتهاء مدة الاعتراض.

اضافة اعلان


للاطلاع يرجى الضغط على الروابط أدناه:


- إعلان شواغر التوظيف


- نتائج فرز المتقدمين لوظيفة قانوني

 

- نتائج فرز المتقدمين لوظيفة قانوني مساعد



 




 

 


 

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