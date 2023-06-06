أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

الوكيل الإخباري - اعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن نتائج الفرز الخاصة بالمتقدمين لإعلان توظيف (قانوني ، قانوني مساعد)، وذلك استناداً للبند (6) من المادة رقم (10) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للأعوام (2022-2027).



وقال الصندوق إنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]) خلال 3 ايام عمل اعتباراً من يوم الثلاثاء ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس علماً بأنه لن يتم النظر بأي طلب بعد انتهاء مدة الاعتراض.

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- إعلان شواغر التوظيف



- نتائج فرز المتقدمين لوظيفة قانوني

- نتائج فرز المتقدمين لوظيفة قانوني مساعد





